Com protegir els gats de les altes temperatures

Tal com succeeix amb els gossos, els gats poden patir un cop de calor si no es prenen les mesures adequades, la qual cosa suposa un risc molt alt per a la salut de l’animal. Per evitar aquesta situació et donem cinc consells bàsics.

1. Renovar l’aigua de l’abeurador de manera constant. L’aigua fresca és la mesura més important per protegir els gats de les altes temperatures. Així, és vital canviar l’aigua de l’abeurador com a mínim dues vegades al dia per poder garantir una correcta hidratació de l’animal durant els dies més sufocants.

Durant l’estiu també és molt bona opció augmentar el nombre d’abeuradors del gat. D’aquesta manera el felí disposarà de diferents llocs a la llar on hidratar-se per combatre les altes temperatures. Un altre recurs vàlid consisteix a substituir l’aigua d’un dels abeuradors per glaçons de gel.

2. Mantenir fresca la llar. Durant els mesos més calorosos és molt comú veure als gats lluitar contra les altes temperatures situant-se en zones fresques com són les rajoles de terra, la dutxa, la pica de l’aixeta, etc. Per aquest motiu és fonamental conservar la casa el més fresca possible.

Per a això, és important mantenir les persianes baixades durant les hores més fortes de sol. Apostar per l’ús de l’aire condicionat o d’un ventilador també és una bona mesura sempre que l’animal no s’exposi de manera directa a l’aire fred.

3. Raspalla l’animal amb regularitat. És molt important que els gats tinguin un bon raspallat diari durant els mesos més calorosos per poder eliminar així aquells pèls morts que dificulten l’expulsió de la calor. El raspallat també evitarà que els felins formin nusos i embolics en el pelatge del seu cos.

4. Garantir un bon descans de l’animal. Durant l’estiu els felins acostumen a dormir més que durant la resta de l’any, de manera que és molt habitual veure’ls reposar entre 14 i 16 hores repartides en diferents migdiades. Aquesta és una manera més que tenen aquests animals per combatre la calor.

És crucial respectar les hores de descans del gat durant els dies en què les temperatures són més altes. Alhora, és convenient evitar els esforços i l’exercici físic del felí amb l’exposició del sol.

5. Evitar els llocs tancats. Com ja hem comentat anteriorment és molt important que l’animal es trobi en un lloc fresc durant les altes temperatures, per tant, resulta fonamental per al benestar dels gats no deixar-los tancats en llocs amb poca ventilació.

Els llocs tancats i mal ventilats poden provocar un ascens important en la temperatura corporal del gat. A més, aquests espais són molt perillosos, ja que podrien causar un cop de calor sobre l’animal.

Per www.animalados.com