Com prevenir la caiguda dels cabells aquesta tardor: 6 claus

Sis noies amb unes cabelleres estupendes (Roberto Nickson)

Com prevenir la caiguda dels cabells és una preocupació comuna a la tardor, però no tens per què resignar-te a perdre més cabells dels necessaris. T’oferim sis gestos senzills que no sols frenaran la caiguda, sinó que seran un plaer per als teus sentits. Aquí t’expliquem com incorporar aquests petits rituals de cura en el teu dia a dia .

Com prevenir la caiguda dels cabells

Amb aquests senzills passos, no sols previndràs la caiguda capil·lar, sinó que transformaràs la cura dels teus cabells en una experiència plaent i relaxant. La teva cabellera t’ho agrairà!





1. Rentada preventiva

Mantingues els cabells nets, però sense excessos. Utilitza un xampú enriquit amb vitamines i actius revitalizants, massejant suaument el cuir cabellut. Aclareix amb aigua freda per a millorar la circulació. Recorda, els cabells que cauen en desembolicar ja estaven en la seva fase final; forma part del seu cicle natural.

2. Tonifica la teva cabellera

Dona-li un extra de vida amb un tònic capil·lar. Reemplaça el teu condicionador per fórmules lleugeres que no necessitin aclarit. Aquestes locions, a més d’enfortir, evitaran que els teus cabells se senti pesat.

3. Seca boca avall

Col·loca el cap cap endavant i seca la teva cabellera amb ella cap avall. Aquest truc no sols estimula la circulació, sinó que també donarà més volum, especialment si els teus cabells són fins.

4. Raspallat nocturn

Cada nit, dedica un parell de minuts a raspallar els teus cabells amb un raspall de truges naturals. Aquest gest elimina impureses i cèl·lules mortes, ajudant a mantenir el cuir cabellut net i desintoxicat.

5. Massatge diari

Fes-ho amb delicadesa, però amb constància. Un bon massatge en el cuir cabellut, de tot just dos minuts, estimula l’oxigenació i el flux sanguini, afavorint el creixement dels cabells.

6. Fes una cura intensiva

Aprofita aquesta època per a realitzar una cura d’ampolles anticaiguda, carregades de vitamines i minerals. Aquestes fórmules aporten energia als bulbs pilosos i revitalitzen la teva cabellera des de l’arrel





Per bellezactiva.com