Com preparar una taula de formatges i fruits secs per Nadal

Una taula de formatges i fruits secs és una opció elegant i senzilla per a compartir durant les festes de Nadal. Per a aconseguir una presentació atractiva i equilibrada, segueix aquests passos:
1. Tria una bona varietat de formatges
Combina diferents tipus per a oferir contrastos de gust i textura:
- Formatges tous: brie, camembert o formatge de cabra.
- Formatges curats o semicurats: manxec, comté o un bon formatge català curat.
- Formatges blaus: rocafort o gorgonzola, en petites quantitats.
2. Col·loca els formatges a la taula
- Disposa els formatges separats entre ells per a evitar que es barregin les aromes, sobretot els més intensos.
- Col·loca’ls en forma de cercle o ziga-zaga, deixant espais per als fruits secs i altres complements.
- Combina colors i formes: peces rodones, triangulars, rectangulars… això fa la taula més atractiva.
- Afegeix petites etiquetes amb el nom del formatge; és útil i dona un toc elegant.
Com tallar cada tipus de formatge
Formatges rodons (brie, camembert):
- Talla’ls en triangles, com un pastís, així cada tall té una part equilibrada de crosta i interior.
Formatges de cabra en cilindre:
- Talla’ls en rodanxes d’un dit de gruix. Si són molt tous, neteja el ganivet entre tall i tall.
Formatges curats o semicurats:
- Talla’ls en falques fines o en daus petits. En els molt curats, millor peces petites perquè el sabor és intens.
3. Afegeix fruits secs i complements
Els fruits secs aporten cruixent i equilibren els sabors:
- Nous, ametlles torrades, avellanes o festucs.
- Fruits secs dolços com orellanes, figues seques o dàtils.
- Pots afegir mel, melmelades, codonyat o raïm per a donar un toc dolç.
4. Pa i acompanyaments
Serveix diferents tipus de pa: pa rústic, torradetes o crackers. Recorda posar un ganivet diferent per a cada formatge.
Consell final
Treu els formatges de la nevera uns 30 minuts abans de servir perquè expressin tot el seu sabor.