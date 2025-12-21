Com preparar una taula de formatges i fruits secs per Nadal

Una variada taula de formatges (Getty Images)
Una taula de formatges i fruits secs és una opció elegant i senzilla per a compartir durant les festes de Nadal. Per a aconseguir una presentació atractiva i equilibrada, segueix aquests passos:

1. Tria una bona varietat de formatges
Combina diferents tipus per a oferir contrastos de gust i textura:

  • Formatges tous: brie, camembert o formatge de cabra.
  • Formatges curats o semicurats: manxec, comté o un bon formatge català curat.
  • Formatges blaus: rocafort o gorgonzola, en petites quantitats.



2. Col·loca els formatges a la taula

  • Disposa els formatges separats entre ells per a evitar que es barregin les aromes, sobretot els més intensos.
  • Col·loca’ls en forma de cercle o ziga-zaga, deixant espais per als fruits secs i altres complements.
  • Combina colors i formes: peces rodones, triangulars, rectangulars… això fa la taula més atractiva.
  • Afegeix petites etiquetes amb el nom del formatge; és útil i dona un toc elegant.



Com tallar cada tipus de formatge

Formatges rodons (brie, camembert):

  • Talla’ls en triangles, com un pastís, així cada tall té una part equilibrada de crosta i interior.



Formatges de cabra en cilindre:

  • Talla’ls en rodanxes d’un dit de gruix. Si són molt tous, neteja el ganivet entre tall i tall.



Formatges curats o semicurats:

  • Talla’ls en falques fines o en daus petits. En els molt curats, millor peces petites perquè el sabor és intens.



3. Afegeix fruits secs i complements

Els fruits secs aporten cruixent i equilibren els sabors:

  • Nous, ametlles torrades, avellanes o festucs.
  • Fruits secs dolços com orellanes, figues seques o dàtils.
  • Pots afegir mel, melmelades, codonyat o raïm per a donar un toc dolç.



4. Pa i acompanyaments

Serveix diferents tipus de pa: pa rústic, torradetes o crackers. Recorda posar un ganivet diferent per a cada formatge.



Consell final
Treu els formatges de la nevera uns 30 minuts abans de servir perquè expressin tot el seu sabor.

