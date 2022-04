Com preparar una entrevista de treball on-line

Vivim en un món molt globalitzat i aquest fet, unit a la integració del teletreball (a causa del coronavirus), ha fet que cada cop més, vegem com moltes empreses empren les videotrucades per a realitzar les entrevistes de treball.

Hi ha moltes similituds d’aquestes entrevistes amb les presencials, ja que els elements clau continuen sent els mateixos, però hi ha altres aspectes més nous que cal tenir en compte i que resumim a continuació:

Dispositiu electrònic: És imprescindible triar bé el dispositiu que farem servir per a l’entrevista, comprovar que tenim suficient bateria, que la connectivitat és bona, que hi ha suficient cobertura… tot això ho haurem de provar abans, ja que si la connexió falla, l’entrevista pot resultar un desastre. A més, la fallada contínua de l’aparell pot causar nerviosisme i fer que aquest ens jugui males passades.



Aplicació utilitzada: Hi ha moltes aplicacions que serveixen per a fer entrevistes de treball, entre les quals destaquen Zoom, Google Meet, Microsoft Teams… és necessari informar-nos prèviament de quina serà l’escollida per l’empresa, per tal de descarregar-la si no la tenim, així com practicar les seves funcionalitats si no les coneixem: escriure en el xat, connectar el micro i la càmera, controlar el volum de veu… tot per tal d’acostumar-nos al maneig de l’eina.

Si ens connectem amb una tauleta, un portàtil o un ordinador de sobretaula, silenciar el mòbil, per a evitar les trucades inoportunes mentre dura l’entrevista.



Vestir adequadament. Per molt que estiguem a casa, no hem de vestir de manera informal (tot i que aquest punt dependrà del lloc de treball al qual optem). Vesteix-te tal i com ho faries si haguessis de fer aquesta entrevista de manera presencial.



Utilitza un fons clar i una estància ben il·luminada. Evita contrastos, reflexos o foscor. També és important evitar sorolls de fons o qualsevol so que us pugui fer perdre l’atenció, tant a tu com al teu interlocutor.