Com preparar a la mascota per a l’arribada d’un bebè

L’arribada a la llar d’un bebè sempre suposa fer alguns canvis a casa per a acollir al nou membre de la família, a més d’haver de modificar les rutines d’horaris, hàbits, costums… En aquest nou context, cal no oblidar-se de les mascotes, perquè elles també noten la presència del nen o nena. D’aquesta manera, és convenient preparar-los prèviament perquè no hi hagi problemes i la convivència transcorri sense problemes. I, què es pot fer?

Les llars en els quals hi ha una mascota han de començar a preparar aquest moment abans de l’arribada del bebè. D’aquesta manera, s’aconsella que les noves rutines d’horaris o delimitació de zones concretes de la casa en les quals l’animal pot o no estar quedin ben clares i es vagin incorporant en el dia a dia.

També cal anar acostumant l’animal a escoltar el plor del bebè, així com entrenar l’olfacte, perquè els productes d’higiene del bebè tenen olors molt particulars als quals la mascota s’ha d’acostumar.

Les pautes a seguir també estan relacionades amb els objectes del bebè com el carret o el bressol. En aquest sentit, és millor que la mascota s’acosti perquè els olori i es familiaritzi amb ells, veient que s’integren sense problemes en el dia a dia a casa.

No obstant això, hi ha alguns articles als quals no convé que la mascota s’acosti per higiene, com és el cas de les joguines que estiguin en el bressol o que el bebè utilitzi.





