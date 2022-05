Com pot la família estimular el desenvolupament del llenguatge

Estudis realitzats fins al moment proposen tres activitats perquè els pares s’impliquin en la llar en l’hàbit lector dels fills: ensenyar-los destreses específiques de lectura, escoltar-los quan llegeixen i llegir-los.

A més, l’avaluació PIRLS o Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora (Progress in International Reading Literacy Study) recull una escala de “Activitats primerenques de lectura i escriptura”. Aquesta escala es prepara a partir de les respostes dels pares als qui es pregunta sobre l’etapa preescolar. Sostingut per l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA), PIRLS determina que un ambient familiar que estimula el desenvolupament del llenguatge és aquell on:

• Els pares llegeixen llibres als seus fills.

• Expliquen històries als seus petits.

• També canten cançons amb els seus fills.

• Els pares juguen amb els nens amb les lletres de l’alfabet.

• Els progenitors parlen sobre el que estan fent els petits o sobre textos que han llegit.

• La família maneja jocs de paraules amb els fills.

• S’anima als nens a llegir en veu alta rètols i etiquetes.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat