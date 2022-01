Com plantar orenga a casa

L’orenga és una planta perenne que creix entre 20 i 80 cm, que requereix un sòl drenat i fèrtil. El sòl calcari afavoreix el millor creixement de la planta d’orenga, i el clima que li resulta més favorable és suau o moderadament càlid.

La temperatura ideal per al cultiu de l’orenga és entre 21 i 25 °C, però també és possible conrear l’orenga a una temperatura d’entre 4 i 32 °C.

A més, ha de rebre llum solar directa cada dia, així les fulles són més aromàtiques.

És aconsellable irrigar el sòl amb freqüència per a mantenir-lo lleugerament humit.

Si volem plantar orenga amb llavors, hem de saber que és més lenta i no tan comuna com per divisió de la mata, però també es pot realitzar.

Les llavors són molt petites. Aproximadament 12.000 llavors pesen 1 gram.

Les llavors es poden plantar a l’interior, i solen germinar en dues setmanes. La sembra de l’orenga ha de realitzar-se preferentment a la primavera en planters (parterres, tests, tubercles, etc.) mantinguts en vivers a l’ombra.

El sòl per a plantar pot estar compost d’una mescla d’1/3 de terra argilenca, 1/3 de sorra mitjana i 1/3 de fertilitzant orgànic, ben barrejat.

Per a plantar la llavor, ha d’introduir-se en un forat a una profunditat de 5 cm.

Per ecocosas.com / AMIC – Tot Sant Cugat