Com plantar gingebre en tests a casa

Plantar gingebre en tests a casa és una excel·lent manera de tenir sempre disponible aquesta arrel que ens ajudarà, a més de preparar excel·lents plats, a millorar la nostra salut. Entre els beneficis, pot ajudar a curar la pell irritada, a lluir més joves, a tenir una millor digestió, a reduir les nàusees, a reduir el colesterol dolent, a prevenir malalties cardiovasculars, a estimular el sistema immune i a alleujar els dolors menstruals.

Com a cultiu d’interior, necessita calor, humitat i no li agrada del sol directe. Es multiplica per rizomes. Convé que es planti a la primavera i cal assegurar-se que el tubercle mare sigui el més fresc possible.

Cal posar l’arrel en aigua durant la nit i després tallar-la en trossos no gaire petits. Cada segment ha de tenir un parell de gemmes de les quals creixeran les nostres noves plantes.

Omplim un test d’uns 30 centímetres de profunditat amb una mescla de terra i compost. Pressionem els rizomes en la terra i posem els tests en un lloc ombrejat. Al gingebre li agrada la humitat i la calor. Per això és important mantenir el sòl humit, però no xopat, i en temperatures d’almenys 20 graus.

Una vegada que les plantes ja tenen una bona grandària, podem anar collint l’arrel de mica en mica i la planta continuarà creixent. D’aquesta manera, si fem dos o tres tests, al cap d’un temps tindrem sempre gingebre fresc a la nostra disposició.

Per ecocosas.com / AMIC – Tot Sant Cugat