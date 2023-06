Com plantar clavells perquè floreixin tot l’any

Un ram de clavells (iStock)

Els clavells són unes de les flors més populars, pel seu colorit i pel fet que, ben plantats, prosperen sempre. Hi ha moltes varietats, encara que el més comú sol ser la Dianthus caryophyllus. L’època ideal per a plantar aquestes plantes és a la fi d’hivern o primavera, perquè floreixen a l’estiu. Així que si penses tenir-ne a casa, t’expliquem com aconseguir-les.

Quan ens decidim a plantar clavells al jardí o jardineres a casa, hem d’ocupar-nos del terra, que ha de ser porós i amb bon drenatge. Cal triar un substrat que contingui sorra perquè tingui un bon drenatge, i preparar el sòl retirant totes les restes d’herbes que hi pugui haver.

Previ a plantar els esqueixos, has de col·locar-los en una galleda d’aigua. El forat on els plantaràs ha de tenir almenys dues vegades el volum de l’esqueix. Per a plantar aquest esqueix has de col·locar la part superior a nivell de sòl.

Després cal emplenar el forat, comprimint lleugerament el terra i regar amb aigua per a assentar el sòl. Ha de deixar-se espai entre els clavells, així creixeran suficientment i amb comoditat.

Per a conrear en jardineres, has de preparar la terra usant una barreja de terra vegetal, terra i sorra. Has de cuidar que el sòl mai s’assequi, i la fertilització ha de ser cada 20 dies a la primavera.

Amb aquests passos, i una contínua exposició als efectes del sol, els teus clavells floriran al jardí o a la jardinera tot l’any.





Per Decoracion2.com