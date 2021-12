Com perdre greix amb l’entrenament de força a altes velocitats

Vegem com podem perdre greix i perdre pes sense haver de passar hores i hores corrent o fent innombrables classes de Zumba. Una manera molt fàcil d’aprimar sense trepitjar la cinta de córrer o l’el·líptica i descuidar el teu aspecte és treballar els anomenats circuits metabòlics.

Molts atletes els utilitzen per mantenir la forma quan no poden córrer, tenint excel·lents resultats a través del nivell aeròbic i la força perquè la intensitat el converteix en un “cremador de greix” perfecte. Com planifico el meu circuit metabòlic? Hauries de pensar en 6-8 exercicis de cos sencer. Penseu entre 20 i 40″ de treball per a cada activitat, intentant realitzar el màxim de repeticions possibles.

Us deixo un exemple de circuit metabòlic, però podeu dissenyar el vostre personal seguint les següents directrius.

1.- Barrejar exercicis d’extremitat superior, nucli i cames

2.- Els exercicis globals són fantàstics per augmentar la freqüència cardíaca i apropar-te a les pulsacions òptimes perquè actuïn els greixos.

3.- Has de fer tres rondes per cadascun dels teus circuits.

4.- Els exercicis amb pes corporal són genials per fer el teu circuit sense material

Exemple de circuit metabòlic.

Tres rondes de 30″ de treball i 2 minuts de descans entre rondes.

1.- Planxa

2.- Saltar a la corda

3.- Fons

4.- Lumbar

5.- Jump squats

6.- Rem amb goma

7.- Abs

8.- Saltar

Ja tens un exemple; ara et toca executar-lo.

Per Consejosfitness