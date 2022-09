Com organitzar-se eficaçment en el nou curs

El nou curs s’ha iniciat fa unes setmanes i amb ell els deures, els projectes i els controls o exàmens. L’organització és fonamental per a poder portar totes les tasques al dia i no deixar com sempre les coses per a l’últim moment, ja que com sabem les presses mai són bones.

Ara hi som a temps, i és el moment de fer una bona planificació i adquirir nous hàbits i rutines que ens ajudin en el dia a dia i amb les quals siguem capaços d’afrontar el nou curs de manera adequada.

Aquestes són algunes de les claus per a aconseguir-ho:

– Estableix un horari d’estudi: la rutina és bàsica com dèiem, per la qual cosa fixar un temps cada dia ens ajudarà molt. Per a fer-ho, utilitza una agenda o una planificació setmanal que estigui a la vista i ves anotant tots els treballs pendents i les dates de lliurament, i distribueix-les segons la seva dificultat o temporalitat. No oblidis de tatxar-les a mesura que les vagis finalitzant.

– Procura fer els deures el mateix dia, encara que no siguin per a l’endemà. Amb això aconseguiràs que no se t’acumulin.

– Prioritza per dates com comentàvem, però també per importància, per a que en el cas que no hi hagi temps a tot, tinguis clar quins són preferents.

– Evita tot tipus de distraccions durant la teva hora d’estudi. Desconnecta el mòbil i la televisió i concentra’t per a aprofitar al màxim el moment.

– És important que l’habitació on estudiïs disposi de bona il·luminació i que la temperatura sigui agradable. A més, la cadira ha de ser còmoda. Com millor estiguis, més fàcil serà estudiar.

– L’ordre i la neteja a ratlla: aquests són factors decisius. Procura tenir la taula neta i buida, així com tenir a mà tots els materials que necessitis per a no perdre temps.

– Fixa també uns descansos, per exemple entre tasca i tasca. Fer-ho ajuda a estar menys cansat per a rendir millor.