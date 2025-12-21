Com muntar una taula d’embotits aquest Nadal

Una taula d’embotits és una aposta segura per a qualsevol esdeveniment: celebracions familiars, festes populars, trobades d’empresa o inauguracions i, com no, per a aquest mateix Nadal. Ben pensada, la taula d’embotits esdevé un element central que combina tradició, bon gust i una presentació atractiva.
1. Tria dels embotits: varietat i equilibri
L’èxit d’una bona taula d’embotits rau a oferir diversitat de sabors i textures. És recomanable combinar:
- Embotits curats: pernil (ibèric o serrà), fuet, llonganissa, secallona.
- Embotits tous o cuits: pernil dolç, gall dindi, mortadel·la, bull blanc i bull negre.
- Embotits de tall fi: xoriço, salami, pastrami o cap de llom.
- Opcions especials: embotits artesans, ecològics o sense gluten per a adaptar-se a tots els convidats.
2. Què no pot faltar en una taula d’embotits
A més dels embotits, cal completar la taula amb acompanyaments que en realcin el sabor:
- Pa variat: pa de pagès, coca de forner, bastonets de pa, torradetes.
- Olives i envinagrats: olives verdes i negres, cogombrets, cebetes, tàperes.
- Fruits secs: ametlles torrades, nous, avellanes.
- Tocs dolços: mel, melmelades suaus o codonyat.
- Oli d’oliva verge extra i tomàquet per a sucar el pa.
3. Com presentar els embotits correctament
La presentació és clau perquè la taula sigui atractiva i funcional:
- Talla els embotits just abans de servir per a conservar-ne la textura.
- Col·loca’ls en plecs, rotlles o ventalls.
- Separa els embotits més intensos dels més suaus.
- Utilitza safates de fusta, pissarra o ceràmica clara per destacar els colors.
- Proporciona pinces o ganivets diferents per a cada tipus.
4. Formes originals de presentar una taula d’embotits
Per a sorprendre els convidats, pots optar per formats creatius:
- Taula en forma de camí, d’espiral, arbre o corona de Nadal.
- Mini taules individuals o safates per a grups reduïts.
- Embotits en cons de paper alimentari, ideals per a esdeveniments informals.
- Plats temàtics: taula d’embotits catalans, ibèrics, italians o fumats.
- Ús d’alçades diferents (caixes, suports) per a donar dinamisme visual.
5. Quantitat orientativa
Com a regla general, calcula:
- Entre100 i 150 g d’embotit per persona si és aperitiu.
- Fins a 200 g per persona si és l’element principal del càtering.