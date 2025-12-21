Com muntar una taula d’embotits aquest Nadal

Els embotits sempre funcionen per a començar un àpat (Getty Images)
Una taula d’embotits és una aposta segura per a qualsevol esdeveniment: celebracions familiars, festes populars, trobades d’empresa o inauguracions i, com no, per a aquest mateix Nadal. Ben pensada, la taula d’embotits esdevé un element central que combina tradició, bon gust i una presentació atractiva.

1. Tria dels embotits: varietat i equilibri
L’èxit d’una bona taula d’embotits rau a oferir diversitat de sabors i textures. És recomanable combinar:

  • Embotits curats: pernil (ibèric o serrà), fuet, llonganissa, secallona.
  • Embotits tous o cuits: pernil dolç, gall dindi, mortadel·la, bull blanc i bull negre.
  • Embotits de tall fi: xoriço, salami, pastrami o cap de llom.
  • Opcions especials: embotits artesans, ecològics o sense gluten per a adaptar-se a tots els convidats.



2. Què no pot faltar en una taula d’embotits
A més dels embotits, cal completar la taula amb acompanyaments que en realcin el sabor:

  • Pa variat: pa de pagès, coca de forner, bastonets de pa, torradetes.
  • Olives i envinagrats: olives verdes i negres, cogombrets, cebetes, tàperes.
  • Fruits secs: ametlles torrades, nous, avellanes.
  • Tocs dolços: mel, melmelades suaus o codonyat.
  • Oli d’oliva verge extra i tomàquet per a sucar el pa.



3. Com presentar els embotits correctament
La presentació és clau perquè la taula sigui atractiva i funcional:

  • Talla els embotits just abans de servir per a conservar-ne la textura.
  • Col·loca’ls en plecs, rotlles o ventalls.
  • Separa els embotits més intensos dels més suaus.
  • Utilitza safates de fusta, pissarra o ceràmica clara per destacar els colors.
  • Proporciona pinces o ganivets diferents per a cada tipus.



4. Formes originals de presentar una taula d’embotits
Per a sorprendre els convidats, pots optar per formats creatius:

  • Taula en forma de camí, d’espiral, arbre o corona de Nadal.
  • Mini taules individuals o safates per a grups reduïts.
  • Embotits en cons de paper alimentari, ideals per a esdeveniments informals.
  • Plats temàtics: taula d’embotits catalans, ibèrics, italians o fumats.
  • Ús d’alçades diferents (caixes, suports) per a donar dinamisme visual.



5. Quantitat orientativa
Com a regla general, calcula:

  • Entre100 i 150 g d’embotit per persona si és aperitiu.
  • Fins a 200 g per persona si és l’element principal del càtering.

