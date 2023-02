Un home fent treballs de fusteria (iStock)

Saber com muntar un armari de paret és una de les millors maneres d’aprofitar al màxim l’espai disponible en un habitatge. Com fer-ho? Tria les fustes que necessitaràs per al teu armari. Avui dia pots comprar-les ja pintades, del material i de la mida que vulguis.

Tingues clar el disseny que vols aconseguir i, a partir d’aquí, comença a realitzar els dibuixos i prendre les mides. Agafa la serra per a fusta i tala les làmines amb les dimensions exactes que necessites.

Després, procedeix a escatar totes les peces per a obtenir un acabat perfecte, i utilitza una mica de vernís per a donar major llustre a la fusta i que es conservi millor.

Hauràs de deixar que la fusta s’assequi durant un dia complet. El següent és col·locar el revestiment de les portes enganxant-los amb una mica de cola.

Després, fixa, amb un trepant elèctric, les peces que estiguin subjectes a la paret.

Col·loca les guies. Usa la serra per a metalls per a donar-los la longitud exacta que necessites i caragola’ls al sòl i a la part superior de l’estructura.

Finalment, arriba el moment de les portes. Recorda col·locar una ansa en cadascuna. Per a això, pot ser-te d’ajuda, igual que per a fer els forats de la paret, realitzar petites osques amb el punxó.





Per viviendasaludable.es