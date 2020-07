Com millorar la relació amb els empleats que treballen en remot

El confinament ha obligat a molts empleats a adaptar-se, en poc temps, al treball en remot. Un canvi que, segons l’estudi ‘Cigna COVID-19 Global Impact’, sembla haver estat positiu, ja que la satisfacció laboral amb el teletreball ha millorat i un 80% reconeix que aquesta nova situació laboral els ha permès aconseguir una major flexibilitat horària.

Aquest nou panorama laboral s’estendrà, almenys, uns mesos, per la qual cosa serà necessari que les empreses continuïn adaptant noves metodologies de treball. Per això, des de la plataforma de formació online Crehana, on els seus empleats teletreballaran fins a final d’any, han recollit cinc recursos que poden implementar les companyies per a millorar la relació amb els empleats que treballen en remot.

– Sessions d’integració. El confinament fa que perdem les relacions interpersonals que existien en l’oficina, per això és recomanable incentivar que els diferents equips de treball es reuneixin de tant en tant en un After Office amb l’objectiu d’integrar-se entre ells i explicar com estan vivint aquesta nova situació.

– Programa de reconeixements. Reconèixer el treball que els empleats realitzen en remot és fonamental perquè aquests continuïn sentint-se part de l’equip i es mantingui la motivació. Actualment, existeixen en el mercat diferents programes que permeten als treballadors felicitar i reconèixer la labor dels seus companys a distància.

– Sessions de teràpia. El tancament i la quarantena no han estat senzills per a tots, per això les empreses haurien d’obrir una línia d’ajuda gratuïta amb experts en psicologia que permeti als treballadors plantejar els problemes que aquesta nova situació els està generant.

– Sessions de workouts a distància. És bastant probable que els treballadors no disposin a casa del mobiliari adequat en el qual passar tantes hores asseguts. Per això, és normal que tornin els dolors d’esquena, cames o coll. Davant això és recomanable que les empreses fomentin l’exercici, encara que sigui a través de classes online. Per exemple, en Crehana han desenvolupat un sistema que permet oferir als treballadors sessions de pilates, ioga, cardio, meditació…

– Adaptar l’espai de treball. Els empleats necessiten material d’oficina en les seves llars i, per això, les empreses han d’oferir-los facilitats per a disposar d’elements com a escriptoris, cadires, audiòfons o suports per a ordinadors portàtils.

Per Tecnonews