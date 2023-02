Com maridar el vermut

Un got amb vermut (Getty images)

El vermut és una beguda alcohòlica a base de vi, generalment blanc, aromatitzat amb herbes i espècies.

El seu orígen se situa al Nord d’Itàlia, i ve de la mà de l’Antonio i el Beneditto Carpano, l’any 1786.

Aquests dos germans van agafar vi moscatell i el van barrejar amb caramel, alcohol, sucre i algunes herbes aromàtiques. Amb el temps, el vermut es va popularitzar a Europa i Amèrica, i es va convertir en una beguda popular per a acompanyar menjars i còctels.

A Espanya, els vermuts més antics són el “vermut Saenz” fet a Huelva i el “Punt E Mes” a la zona de Reus, ambdós datats de 1870.

El maridatge del vermut és molt versàtil, ja que el seu sabor amarg s’adapta bé a una varietat de plats. Es recomana maridar amb tapes salades i aperitius, com poden ser olives, pernil i formatge, o bé amb dinars on el peix i el marisc hi siguin presents