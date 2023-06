Com l’escalfament global està canviant la natura

Un exemplar de lleopard de les neus, espècie en greu perill d’extinció (Ecoticias)

El planeta s’està escalfant i els éssers humans són els principals responsables d’aquest greu problema mediambiental, però les plantes i els animals també han de fer front als seus efectes, que estan resultant molt difícils de superar per a algunes espècies que es podrien acabar extingint.

El nombre cada cop més gran de canvis documentats en els trets i els comportaments que s’han comprovat entre plantes i animals salvatges està portant molts científics a la conclusió que el Medi Ambient està canviant de manera no natural.

Diversos estudis han determinat que els canvis que experimenta el comportament de les espècies, tant vegetals com a animals, podrien resultar fatídics, no només per a ells, sinó també per als éssers humans. Uns humans que semblen no voler saber que l’equilibri de tots els ecosistemes és la base de la supervivència general.





Animals terrestres

Es preveu que els rens acabin desapareixent o vegin les seves poblacions molt minvades a finals d’aquest mateix segle per la pèrdua del seu hàbitat a causa del canvi climàtic. Els esquirols vermells canadencs s’estan reproduint uns 18 dies abans del que acostumaven perquè les estacions tenen períodes errants i discontinus de calor i fred.

Les marmotes estan acabant les hibernacions aproximadament tres setmanes abans del que ho feien fa 30 anys. Les guineus vermelles s’estan estenent cap al nord, envaint territoris ocupats normalment pels seus cosins àrtics. Una situació que posa en perill les dues espècies.

Els gripaus Fowler d’Amèrica del Nord estan criant setze dies després del que ho solien fer una dècada enrere. El lleopard de les neus té cada cop més acotat el seu hàbitat per la desaparició dels gels a causa dels canvis al Medi Ambient.

Les gates de carrer solen decidir els seus aparellaments d’acord amb el final de l’hivern. Però davant la irregularitat imposada pel Canvi Climàtic, s’espera que hi hagi superpoblació de felins a moltes ciutats del món en el decurs de la propera dècada.

Ossos polars que es veuen avui dia a l’Àrtic estan molt més prims i menys saludables que els que hi havia fa 20 anys. Són un clar exemple dels estralls que l’escalfament global està ocasionant a la fauna àrtica.





Vida marina

Els esculls de corall de tot el món es preveu que disminuiran de mida, per la qual cosa a finals de segle només quedaran un terç aquestes barreres naturals i ja estan experimentant perilloses situacions de “blanqueig” que fan perillar el medi ambient circumdant i els ecosistemes associats.

Les cries dels lleons i elefants marins estan cada cop més primes pel fet que les preses amb què s’alimenta la seva mare estan migrant cap a aigües més fredes. Per tant, l’índex de mortalitat infantil ha augmentat.

La tortuga babaua està posant els seus ous al voltant de 15 dies abans del que ho feia fa 15 anys. El dofí de riu Irrawaddy experimenta els efectes del canvi climàtic, ja que les aigües on viuen s’estan salinitzant a causa de l’augment del nivell del mar per l’excessiu desglaç i la seva irrupció en rius i rierols.

Les vaquetes marines només viuen en un reduït espai al Golf de Mèxic; aquesta espècie es troba en perill greu d’extinció a la llista vermella de la UICN. Això passa perquè el seu entorn canvia ràpidament, les aigües s’escalfen i n’ha canviat el Ph.

Moltes espècies de peixos i de mol·luscs com els percebes de roca (peu de cabra comú) i els cargols de marea que es troben comunament a les aigües càlides del sud s’estan movent cap al nord a la recerca d’ambients més freds.

L’augment de les temperatures està influint en el sexe de les cries de tortuga Hawskbill, per la qual cosa estan naixent més femelles que mascles per a compensar-ne el baix índex de supervivència i fomentar-ne la reproducció.





Aus

La dieta d’alguns ocells cantaires està canviant, ja que comencen a evitar consumir alguns insectes que s’alimenten de fulles exposades a alts nivells de diòxid de carboni. Els glops d’arbre d’Amèrica del Nord estan posant els ous uns dotze dies abans del que ho feien fa 40 anys.

Els carraus comuns ponen 24 dies abans del que ho feien fa una dècada. Els pingüins de Magallanes han de fer viatges cada cop més llargs a la recerca de menjar i molts moren en l’intent. El problema és que els peixos de què depenen estan desapareixent en migrar al sud, on les aigües són més fredes.





Insectes

Les papallones Checkerspot d’Edith s’estan movent cap al nord a la recerca de temperatures més fredes. Molts mosquits han migrat o han estat transportats per l’home a altres zones on mai se’ls havia vist, portant diverses malalties. La mosca de la fruita Drosophila melanongaster que normalment sobreviu en condicions càlides i seques, ha estès les seves poblacions cap a les regions del sud, tradicionalment més fredes.





Plantes

Algunes plantes estan proliferant en àrees on el creixement era limitat, gràcies als canvis de temperatura que proporcionen més aigua, calor i llum solar, però aquest fenomen pot produir greus desequilibris mediambientals. Les plantes amb flors, com les roses, tulipes i geranis silvestres, estan florint més aviat que abans i els arbres fruiters comencen la floració fins a dos mesos abans del que és habitual.





