Com introduir els infants en el món de la bicicleta per a estar en forma

Aconseguir muntar en bici sense rodetes és un moment que els nens viuen amb gran il·lusió. Molts adults encara ho recordem. Cal saber que mai hem de forçar al nen si té por o no li ve de gust, en aquest cas serà millor deixar-lo per a més endavant.

Quan ell vulgui i abans de començar, ens assegurarem que la bici està en perfectes condicions: rodes inflades, frens que funcionin i una altura del selló que li permeti donar suport als peus en el terra. El nen haurà d’usar sempre un casc de la seva grandària, correctament cordat i ajustat. Quan ja ho tinguem tot, el primer serà aconseguir que mantingui l’equilibri.

Per a això, com hem esmentat, el nen ha de poder donar suport als peus per a impulsar-se amb ells. Quan ja sigui capaç de fer-ho, es pot provar de pedalar en un lloc amb una mica de baixada per a agafar impuls.

Sempre cal lloar els seus esforços i treure-li importància als errors, explicant-li que és la manera d’aprendre. Quan perdi la por i agafi confiança, descobrirà què ha après a muntar en bici per ell mateix. A més, qui sap si esdevindrà en el futur un excel·lent ciclista.

Per Cometelasopa.com