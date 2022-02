Com ha de ser la millor catifa per a l’habitació del bebè

Hi ha moltes opcions per als sòls de les habitacions del bebè, però has de pensar bé quina és la que millor encaixarà amb tu o amb les necessitats de l’estada. Una catifa és una bona opció perquè l’habitació del bebè sigui més confortable per diferents motius.

Quan el bebè comenci a gatejar pel sòl, voldràs una cosa suau per a protegir els seus genolls i, a mesura que el bebè creix i es converteix en un nen petit, la catifa proporciona un bonic sòl tou per a evitar les inevitables caigudes.

En segon lloc, la catifa és un dels millors materials de revestiment de sòls per a la qualitat de l’aire interior, malgrat molts rumors en sentit contrari. A més, les catifes eviten que la pols i altres al·lergògens passin a l’aire, on s’inhalen fàcilment. Per tant, la catifa pot ajudar al bebè (i a tu també) a respirar millor.

Però, quin tipus de catifa és millor per a l’habitació del bebè? En els últims anys, una gran tendència en les catifes ha estat cap a fibres més suaus, i hi ha moltes opcions en cada estil de catifa. Fixa’t en la fibra suau serà una bona opció.

Cerca una catifa que tingui un baix contingut de COV. Les catifes fetes de materials d’origen natural solen tenir menys COV que les fibres sintètiques tradicionals.

Una catifa amb un alt nivell de resistència a les taques és imprescindible per a una habitació de bebè. Has d’assegurar-te de comprar-ne una que sigui fàcil de mantenir, de netejar i que estarà en bon estat una vegada que l’hagis hagut de netejar.

En general, la durabilitat no és tan preocupant en un dormitori com ho és en les àrees de major trànsit de la casa (com les escales o la sala familiar). No obstant això, has d’assegurar-te que la catifa que triïs es veurà bé durant molt de temps.

Tenint en compte tots els criteris esmentats, només hauràs de buscar aquella que s’ajusti a les teves necessitats d’espai, del teu bebè i també al teu pressupost.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com