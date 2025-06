Com funciona el LifeVac? L’aparell per a salvar vides

Simulació de l’ennuegament d’un infant mentre menja (Getty images)

El LifeVac és un dispositiu de succió creat per a ajudar a desobstruir les vies respiratòries en cas d’asfíxia per ennuegament. Es tracta d’un instrument de seguretat que pot ser utilitzat tant en adults com en nens, i s’ha convertit en una eina essencial en moltes llars, escoles i establiments públics. El dispositiu està dissenyat per a ser usat de manera senzilla i sense necessitat de coneixements mèdics especialitzats.

Consta d’una màscara que s’ajusta a la boca i el nas de la persona afectada, i un mecanisme de succió que genera un buit per a extreure l’objecte que obstrueix la via respiratòria. En pressionar i estirar el dispositiu, es crea un efecte de buit que ajuda a expulsar l’element bloquejat sense causar danys a la persona. El LifeVac pot ser fonamental en situacions crítiques on les maniobres tradicionals, com la maniobra d’Heimlich, no han estat efectives o no es poden realitzar. Aquest dispositiu pot ser especialment útil en:

Persones grans o amb discapacitats que no poden rebre la maniobra d’Heimlich.

L’ennuegament pot ocórrer en qualsevol moment i pot ser mortal si no es resol ràpidament. El LifeVac ofereix una opció addicional per a salvar vides en aquests casos d’urgència. A més, el seu disseny compacte i senzill el fa fàcil de transportar i emmagatzemar en espais com la cuina, l’oficina o el cotxe.