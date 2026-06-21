Com fomentar el pensament crític a les aules

El pensament crític s’ha convertit en una competència essencial per als estudiants i marcarà la selectivitat a partir de 2028. Més enllà de memoritzar conceptes o reproduir continguts, l’educació del segle XXI ha d’ajudar els alumnes a analitzar, qüestionar i interpretar la realitat que els envolta i aquest tema és el que marcarà a partir del proper curs. Fomentar el pensament crític a les aules no significa ensenyar als estudiants a desconfiar de tot, sinó proporcionar-los les eines necessàries per a formular preguntes, contrastar fonts, argumentar opinions i prendre decisions informades.
Què és el pensament crític?
El pensament crític és la capacitat d’analitzar informació de manera objectiva, identificar biaixos, avaluar evidències i elaborar conclusions raonades. Aquesta habilitat permet als alumnes desenvolupar una actitud reflexiva davant dels reptes acadèmics, socials i personals.
Els estudiants que aprenen a pensar críticament són més autònoms, creatius i capaços d’adaptar-se a contextos canviants. A més, estan més ben preparats per a afrontar la desinformació i l’excés de continguts que caracteritzen l’era digital.
Estratègies per a desenvolupar el pensament crític
Promoure les preguntes obertes
Les preguntes que no tenen una única resposta correcta estimulen la reflexió i el debat. En lloc de demanar als alumnes que memoritzin dades, és més útil plantejar qüestions com ara: «Per què creus que va passar aquest fet?», «Quines alternatives hi hauria?» o «Quines conseqüències podria tenir aquesta decisió?».
Aquest tipus de preguntes convida els estudiants a justificar les seves idees i a considerar diferents punts de vista.
Fomentar el debat
El debat és una eina poderosa per a aprendre a argumentar i escoltar. Organitzar discussions sobre temes d’actualitat o continguts curriculars ajuda els alumnes a defensar les seves opinions amb evidències i a respectar les perspectives dels altres.
És important crear un entorn segur on equivocar-se formi part del procés d’aprenentatge i on totes les aportacions siguin valorades.
Verificar la informació
L’accés immediat a internet no garanteix l’accés a informació fiable. Per això, és fonamental ensenyar als estudiants a identificar fonts rigoroses, detectar notícies falses i contrastar dades abans d’acceptar-les com a certes.
Treballar amb diferents fonts d’informació i analitzar-ne la credibilitat contribueix a desenvolupar ciutadans més responsables i conscients.
Incorporar metodologies actives
L’aprenentatge basat en projectes, l’estudi de casos o la resolució de problemes reals són metodologies que afavoreixen el pensament crític. Aquestes estratègies situen l’alumne al centre del procés educatiu i l’animen a investigar, prendre decisions i treballar de manera col·laborativa.
Quan els estudiants participen activament en la construcció del coneixement, l’aprenentatge esdevé més significatiu.
Valorar el procés, no només el resultat
Per a desenvolupar el pensament crític, és important avaluar no només la resposta final, sinó també el raonament que ha seguit l’alumne per a arribar-hi.
Reconèixer l’esforç, la capacitat d’argumentació i la reflexió personal contribueix a crear una cultura d’aprenentatge més profunda i participativa.
El paper del docent
El docent és un guia que acompanya els estudiants en la construcció del seu propi coneixement. Més que transmetre respostes, ha de crear situacions d’aprenentatge que despertin la curiositat i estimulin la reflexió. Fomentar el pensament crític implica acceptar la diversitat d’opinions, promoure el diàleg i ajudar els alumnes a desenvolupar criteris propis.