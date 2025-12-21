Com fer una safata amb dolços nadalencs

Una safata amb una bona varietat de torrons (Getty Images)
Una safata dolça de Nadal és ideal per a compartir després dels àpats, durant el cafè o per a rebre visites. La clau és combinar dolços típicsvarietat de textures i una bona presentació. Aquests són els dolços que no poden faltar per a aquestes festes:

1. Torrons (la base de la safata)

  • Torró dur d’Alacant
  • Torró tou de Xixona
  • Torró de xocolata (amb ametlles, arròs inflat o trufa)

Quantitat orientativa:

  • 50–70 g per persona (combinant 2 o 3 tipus)



2. Neules

  • Clàssiques
  • Opcional: banyades de xocolata o farcides

Quantitat:

  • 2–3 neules per persona



3. Polvorons i mantegades

  • Polvorons d’ametlla
  • Mantegades tradicionals o de llimona

Quantitat:

  • 1–2 unitats per persona



4. Massapà

  • Figures petites
  • Peces farcides (rovell, coco, xocolata)

Quantitat:

  • 1–2 peces petites per persona



5. Xocolates i bombons

  • Bombons variats
  • Xocolata negra, amb llet o blanca

Quantitat:

  • 2–3 bombons per persona

 

Presentació de la safata

  • Utilitza una safata gran o diverses de petites
  • Talla els torrons a trossos petits
  • Combina colors i formes
  • Pots afegir:
    • Fulles verdes (pi, eucaliptus)
    • Una mica de sucre llustre
    • Un tovalló nadalenc o puntes de paper

Posa els dolços més tous (massapà, bombons) separats dels més secs perquè no s’enganxin i acompanya amb ratafia, moscatell, cava dolç o cafè.

