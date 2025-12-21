Com fer una safata amb dolços nadalencs

Una safata dolça de Nadal és ideal per a compartir després dels àpats, durant el cafè o per a rebre visites. La clau és combinar dolços típics, varietat de textures i una bona presentació. Aquests són els dolços que no poden faltar per a aquestes festes:
1. Torrons (la base de la safata)
- Torró dur d’Alacant
- Torró tou de Xixona
- Torró de xocolata (amb ametlles, arròs inflat o trufa)
Quantitat orientativa:
- 50–70 g per persona (combinant 2 o 3 tipus)
2. Neules
- Clàssiques
- Opcional: banyades de xocolata o farcides
Quantitat:
- 2–3 neules per persona
3. Polvorons i mantegades
- Polvorons d’ametlla
- Mantegades tradicionals o de llimona
Quantitat:
- 1–2 unitats per persona
4. Massapà
- Figures petites
- Peces farcides (rovell, coco, xocolata)
Quantitat:
- 1–2 peces petites per persona
5. Xocolates i bombons
- Bombons variats
- Xocolata negra, amb llet o blanca
Quantitat:
- 2–3 bombons per persona
Presentació de la safata
- Utilitza una safata gran o diverses de petites
- Talla els torrons a trossos petits
- Combina colors i formes
- Pots afegir:
- Fulles verdes (pi, eucaliptus)
- Una mica de sucre llustre
- Un tovalló nadalenc o puntes de paper
Posa els dolços més tous (massapà, bombons) separats dels més secs perquè no s’enganxin i acompanya amb ratafia, moscatell, cava dolç o cafè.