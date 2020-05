Com fer sabó casolà amb oli usat

Un sol litre d’oli usat tirat a l’aigüera pot contaminar 50000 litres d’aigua. En canvi, si ho transformem en sabó es converteix en una substància biodegradable que no danya a l’ecosistema. Avui donem la recepta per a fer un sabó casolà de molt bones propietats, el sabó d’oli, i reciclant oli usat. Aquest sabó és molt bo tant per a la pell com per a la roba i a més protegeix el medi ambient.

Usarem:

– 2,5 l d’Oli usat i colat

– 2,5 l d’Aigua

– Sosa càustica 500grs (si és per a neteja) 330 gr (si és per a cosmètic)

Treballa en un ambient ventilat, usa guants i ulleres protectores (la sosa càustica és corrosiva per a la pell) i no usis recipients d’alumini en la preparació. Barreja amb un pal.

La preparació és senzilla.

Dilueix la sosa càustica en l’aigua, agregant-la lentament. Es produirà una reacció química que alliberarà calor i que es denomina lleixiu càustic. Aboca llavors lentament l’oli, removent constantment i en el mateix sentit, per a evitar que es talli el sabó. Aromatitza’l i coloreix-lo, quan la temperatura baixi a uns 40 °C.

Vessa en els motlles i deixa endurir durant un mes. Després ja pot usar-se.

Per a acolorir els sabons de manera natural, usa espècies o infusions de plantes. Usa les espècies directament. En el cas de les plantes, realitza una infusió ben concentrada prèviament. Per a la infusió, col·loca 3 parts de plantes per 1 d’aigua en un recipient. Tapa-ho i porta’l a ebullició. Quan bulli, redueix el foc al mínim fins que el líquid es redueixi a la meitat. Deixa refredar, cola’l i guarda-ho en un pot de vidre. Afegeix una mica d’alcohol i unes gotetes d’algun conservant natural (per exemple vitamina E, oli de gira-sol, etc.) i guarda en lloc sec i fosc. No facis més de 50 o 100 ml cada vegada, perquè pugui conservar-se sense problema.

Per Ecocosas.com