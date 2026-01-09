Transformar un jardí petit en un espai que sembli més ampli pot semblar un repte, però amb les tècniques adequades és totalment possible i, de fet, pot resultar molt gratificant. L’ús de colors intensos i saturats en flors, arbustos i arbres petits pot fer que l’espai sembli més gran i lluminós. La combinació de tonalitats brillants no només atrau l’atenció, sinó que també aporta una sensació de vitalitat i energia a l’entorn.
Atraure la mirada cap amunt és fonamental, ja que un cel obert sempre aportarà una sensació d’amplitud, creant un efecte visual que enganya l’ull. En els jardins amb poc espai exterior, una paret alta i texturada pot aconseguir l’efecte desitjat, sigui a través de columnes verticals o una gelosia coberta d’enfiladisses que afegeixen profunditat i interès visual. A més, és important aprofitar cada centímetre disponible, com ara afegir una secció de grava si una zona és massa ombrejada. Aquesta solució permet crear espais còmodes on ubicar mobiliari exterior.
Així, amb petites accions, el teu jardí no només semblarà més gran, sinó que també es convertirà en un espai agradable on gaudir del temps a l’aire lliure. D’aquesta manera, amb totes aquestes recomanacions, la teva petita zona exterior es transformarà en un refugi perfecte per a relaxar-se i connectar amb la natura.
Per Tot Sant Cugat