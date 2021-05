Com fer pancakes saludables

Una bona forma de gaudir dels dies de pluja és fer de cuinetes a casa. Els caps de setmana o els dies de festa podem aprofitar per llevar-nos i fer un esmorzar elaborat i saludable, amb aliments sans i nutritius, però alhora gustosos sobretot pels més petits.

Una bona idea és preparar uns pancankes i substituir els aliments menys saludables, com el sucre i el gluten, per aliments dolços i sans, com la fruita i la farina d’ametlla. Els ingredients necessaris són:

1 ou

1 cullerada de farina d’ametlles

2 cullerades de farina de civada

1 cullerada de mel

½ cullerada de llevat

1 got de llet de civada, coco o ametlla

1 cullerada de cacau pur o 1 plàtan o 1 pastanaga (depenent si volem fer uns pancakes dolços o salats).

Com es prepara?

Poses tots els ingredients en el got de la batedora i els tritures fins a tenir una massa homogènia Escalfes una cullerada d’oli a una paella – si és antiadherent no cal – i hi poses la barreja. Deixes quallar la base i posteriorment es gira perquè es faci de l’altre costat. Retirar i reservar. Cobreix i condimenta el pancake al teu gust. Pels petits es pot fer una “nutela” casera i saludable amb ½ plàtan, 2 cullerades de cacau en pols, 15 avellanes, una mica de llet d’avellanes i 1 cullerada de mel

El resultat és un esmorzar amb un índex glucèmic baix, amb aliments complets i nutritius.