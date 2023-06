Com fer lioneses

Unes lioneses de crema (Getty images)

Les lioneses són uns deliciosos pastissets d’origen francès, coneguts també com a “choux à la crème”. Són una espècie de massa lleugera i buida, similar als profiterols, que s’emplenen amb crema pastissera, nata muntada o qualsevol altre farcit dolç de la teva elecció. Aquí et deixo una recepta bàsica per a fer lioneses:

Ingredients

Per a la massa:

125 ml d’aigua

125 ml de llet

100 g de mantega

150 g de farina

4 ous

1 polsim de sal

Per al farciment:

Crema pastissera, nata muntada o farcit dolç de la teva elecció

Per a la cobertura (opcional):

Sucre de llustre o fondant





Instruccions

En una casserola, escalfa l’aigua, la llet, la mantega i la sal. Porta la mescla a ebullició.

Afegeix la farina de cop i barreja ràpidament amb una cullera de fusta fins que la massa s’enlairi de les parets de la casserola i formi una bola. Cuina la massa durant 1-2 minuts més per a eliminar l’excés d’humitat.

Retira la massa del foc i deixa-la refredar durant uns minuts.

Agrega els ous un a un, batent bé després de cada addició. La massa ha de quedar suau i brillant.

Preescalfa el forn a 200 °C.

Col·loca la massa en una màniga pastissera amb un filtre rodó o llis.

Sobre una safata de forn folrada amb paper encerat, forma petites porcions de massa en forma de boles o cilindres allargats, deixant espai entre elles perquè no s’enganxin durant la cocció.

Enforna les lioneses durant uns 20-25 minuts, o fins que estiguin daurades i ben inflades. No obris el forn durant els primers 15 minuts de cocció, ja que les lioneses podrien col·lapsar.

Retira les lioneses del forn i deixa-les refredar completament sobre una reixeta.

Una vegada fredes, pots emplenar les lioneses amb crema pastissera, nata muntada o el farcit dolç de la teva elecció. Pots fer-ho utilitzant una mànega pastissera o tallant les lioneses per la meitat i emplenant-les amb una cullera.

Si desitges, pots decorar les lioneses amb sucre de llustre (o glacé) per damunt o banyant-les en fondant fos.

Recorda que aquesta és una recepta bàsica, però pots personalitzar-la afegint extracte de vainilla a la massa o afegint xocolata desfeta al farciment per a donar-li un toc especial. Diverteix-te experimentant amb diferents sabors i presentacions!