Com fer l’eyeliner perfecte? Et donem totes les claus

Amb l’ús de les màscares, els nostres ulls han pres un protagonisme absolut i les xifres que ens han facilitat des de Dior ho confirmen: la cerca en e-commerce de productes de maquillatge d’ulls ha pujat un 52% en aquest període (amb una proporció enorme del 62% només per a màscares de pestanyes) mentre la cerca de labials ha baixat un 8%. Si vols potenciar la teva mirada, l’eyeliner i la màscara de pestanyes seran els teus millors aliats… Et plantegem el repte de com fer l’eyeline perfecte… I comptem amb la millor mestra: Cristina Lobato, maquilladora professional.

Però abans de començar a traçar l’eyeliner perfecte (o no, tot serà qüestió de pràctica) prepara les teves parpelles amb una base perquè el maquillatge romangui inalterable durant hores i hores. Després aplica una fina capa d’ombra d’ulls, d’un to neutre, perquè el que destacarem, en aquesta ocasió, és l’eyeliner.

Ara sí, Cristina Lobato ens explica que el principal secret per a fer l’eyeliner perfecte és tenir una dosi adequada de paciència des del primer moment. Sabent que la paciència ens assegura un 70% d’èxit, la maquilladora comparteix les claus del que depèn el restant 30%: tècnica i eines.

1- Amb un pinzell bisellat i un eyeliner en gel tracem, amb l’ull obert, una línia en angle diagonal des de la línia d’aigua de les pestanyes inferiors en direcció a la templa o a la cella, depenent de la inclinació que més t’agradi. «No et preocupis si la línia no és recta ni asimètrica amb l’altre ull perquè per a això hi ha una solució màgica que t’ensenyaré en l’últim pas», aclareix la maquilladora.

2- Una vegada has creat la cua de l’eyeliner, a continuació la connectes amb la parpella i omples fins a la meitat d’aquest. En aquest punt ja està realitzat la meitat del treball.

3- Per a acabar l’altra meitat, comença a maquillar des del lacrimal. Partint des de l’interior de la línia d’aigua, marca fins a connectar-lo amb la línia que has traçat des del centre de la parpella fins a la cua de l’eyeliner.

4- Per a finalitzar i polir el traç de la cua corregeix de la següent forma: Humiteja un pinzell pla amb aigua micel·lar, ho posicionem sobre la cua de l’eyeliner i llisquem per a corregir la inclinació i així fer una línia totalment recta, neta i polida. Ho has aconseguit, ja tens el teu eyeliner perfecte!

5- Ara ja pots maquillar les teves pestanyes, pas imprescindible per a donar el toc final al teu maquillatge d’ulls.

Productes per a un eyeliner perfecte

Gel Liner Eyestudio, de Maybelline. Mescla la facilitat d’aplicació d’un llapis d’ulls amb el resultat professional d’un liner líquid. Aporta un color intens i un traç perfecte en una sola passada, gràcies a la seva textura en gel i el seu raspall suau i precís. Gràcies al seu resultat de llarga durada es manté intacte durant tot el dia. El seu preu: 8,99€.

Dioshow On Stage Liner, de Dior. Eyeliner amb una mina híbrida que combina la senzillesa d’un retolador i la flexibilitat d’un pinzell. La seva punta fina allibera el gest i acompanya el traçat a la perfecció per a aconseguir en un sol moviment tots els looks de les desfilades Dior. La seva fórmula resistent a l’aigua ultrapigmentada es presenta en tres efectes intensos (vinil, mat i setinat) per a vestir la mirada amb traços espectaculars amb una durada extrema de 24 h. El seu preu: 35,50€.

Better than Sex Eyeliner, de Too Faced. Aquest eyeliner líquid ha estat dissenyat per a dibuixar de manera fàcil i consistent una línia precisa i fluida sense que es corri! Aconsegueix un negre intens que es mantindrà sexy durant 24 hores, en una sola aplicació. La combinació de la fórmula waterproof Easy Glide i l’exclusiu raspall de doble fibra crea un eyeliner d’ulls extraordinari. El seu preu: 21,55€, només en Sephora.

Belcils Máscara Extra Volumen, de Laboratorios Viñas. Si vols un efecte extra volum, aquesta és la teva màscara de pestanyes. La cera d’abelles proporciona cos, suavitat i elasticitat en les pestanyes. El Pantenol, una fórmula natural de Vitamina B, augmenta el gruix de les pestanyes, les enforteix i regenera les danyades. Les propietats de la Vitamina E, protegeixen la pestanya i redueix l’oxidació de la queratina i els pigments capil·lars, evitant la pèrdua de color. És hipoal·lergogen i està testat sota control dermatològic i oftalmològic. El seu preu: 14,70€.

Biosource Eau Micellaire, de Biotherm. Desmaquillant integral i instantani que permet que un sol gest la pell quedi neta i sense rastre de maquillatge, combinant eficàcia, rapidesa i suavitat. Elimina suaument el maquillatge, fins i tot el més resistent, sense danyar la pell. La seva fórmula pot aplicar-se sobre rostre i ulls, és fresca i calmant, alhora que proporciona a la pell una sensació de frescor i de neteja. El seu preu: 23,90€/200ml.

Per bellezactiva.com