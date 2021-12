Com fer florir un cactus de Nadal

El cactus de Nadal és una de les suculentes preferides per molts. Les seves flors vibrants s’arrosseguen perquè llueixi molt més atractiva. No obstant això, a vegades, poden no florir i has de descobrir com forçar-les perquè ho facin.

També conegut com a cactus d’Acció de Gràcies, posseeix necessitats de cura molt diferents dels seus familiars del desert. Prospera en condicions molt més tropicals, i necessita més reg.

El truc perquè floreixi es redueix a tres factors: llum, reg mínim i temperatura.

Per tant, limita la quantitat d’aigua que sol rebre la teva planta en iniciar la tardor i rega solament la capa superior del sòl, quan estigui seca al tacte.

Proporciona-li 12 hores de foscor diàriament, preferiblement en una habitació fresca perquè pugui iniciar el seu període de floració. On sigui que vagis a guardar al teu cactus de Nadal, no encenguis les llums per a no trencar amb aquest cicle de foscor requerit. La temperatura ideal perquè floreixi ronda 10-12 °C.

A diferència d’altres suculentes, els cactus nadalencs poden florir una altra vegada a la primavera si li proporciones 12 hores de llum solar i 12 hores de foscor.

Una vegada que apareixen els brots, les flors demoren fins a dotze setmanes a créixer. Quan floreixi, trasllada’l a un lloc on rebi llum solar brillant i indirecta i estigui allunyat dels corrents d’aire; augmenta el reg mentre floreix.

Per guiadejardineria.com / AMIC – Tot Sant Cugat