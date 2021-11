Com fer exercici i que et deixi descansar a la nit

Una de les recomanacions per a combatre l’insomni és realitzar una mica d’exercici físic. No obstant això, també se sap que si la pràctica de l’esport intens es fa just abans de dormir, també pot arribar a alterar el nostre son.

Una nova anàlisi que es va publicar a ‘Sleep Medicine Reviews va revisar les dades de 15 articles que van estudiar l’efecte d’una única sessió d’exercici intens abans de ficar-se al llit en adults sans joves i de mitjana edat.

I, encara que no hi ha dos organismes iguals, els investigadors van trobar que la combinació de factors interactuaria per a millorar o modular els efectes de l’exercici sobre el son.

Els investigadors van examinar variables com el moment de l’exercici, i les hores entre el cessament de la rutina i l’hora de ficar-se al llit. Les variables addicionals van incloure el nivell de condició física dels participants, el llindar d’intensitat i la durada dels exercicis. També van analitzar com determinats tipus d’exercici influïen en el son.

En general, l’anàlisi va mostrar que quan l’exercici acabava dues hores abans de ficar-se al llit, hi havia beneficis per a dormir, inclosa la promoció de l’inici del son i una major durada. D’altra banda, quan l’exercici va acabar menys de dues hores abans de ficar-se al llit, el son es va veure afectat negativament. Els participants van trigar més a agafar el son i la durada va disminuir.