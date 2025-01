Com evitar que els llavis s’esquerdin i s’assequin a l’hivern

Uns llavis secs (Getty images)

Els llavis esquerdats són una molèstia molt comuna, especialment durant els mesos freds o en condicions climàtiques seques. Aquesta condició, coneguda com a queilitis, pot causar dolor, incomoditat i, en casos més greus, fissures que poden sagnar. Per sort, amb uns quants passos senzills, és possible prevenir i tractar els llavis esquerdats. A continuació, t’expliquem com cuidar-los i mantenir-los saludables.

1. Mantingues els llavis hidratats

La causa principal dels llavis esquerdats és la manca d’humitat. Utilitza bàlsams labials rics en ingredients hidratants com:

Mantega de karité

Oli de coco

Cera d’abelles

Àloe vera

Assegura’t d’aplicar el bàlsam diverses vegades al dia, especialment abans de sortir de casa i abans d’anar a dormir.





2. Beu prou aigua

La deshidratació també pot afectar els llavis. Beu almenys 1,5-2 litres d’aigua al dia per a assegurar-te que el teu cos i els teus llavis estiguin ben hidratats.





3. Evita llepar-te els llavis

Tot i que llepar-te els llavis pot semblar una solució ràpida per a alleujar la sequedat, aquesta acció empitjora la situació. La saliva s’evapora ràpidament, deixant els llavis encara més secs.





4. Protegeix-los del clima

El vent, el fred i l’exposició al sol són factors que poden agreujar la sequedat dels llavis. Per a protegir-los:

Utilitza un bàlsam amb protecció solar (SPF 15 o superior) si estàs exposat al sol.

Tapa’t els llavis amb una bufanda durant els dies freds i ventosos.





5. Exfolia suaument els llavis

Un exfoliant suau pot ajudar a eliminar les cèl·lules mortes de la pell. Pots preparar un exfoliant casolà barrejant una mica de sucre amb mel. Frega suaument aquesta mescla sobre els llavis amb moviments circulars i després esbandeix amb aigua tèbia. Aplica un bàlsam hidratant després de l’exfoliació.





6. Evita productes irritants

Alguns productes labials contenen fragàncies, alcohol o altres ingredients que poden irritar els llavis. Opta per productes hipoal·lèrgics i sense fragàncies.





7. Consulta un professional si el problema persisteix

Si els llavis esquerdats no milloren malgrat aquestes cures o si desenvolupes fissures doloroses i inflor, és recomanable consultar un dermatòleg. Podria ser un signe d’una condició més greu, com una infecció o una al·lèrgia.