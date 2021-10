Com evitar les retencions

Existeixen diversos estudis que asseguren que, com a mitjana, els conductors poden arribar a perdre fins a tres dies de la seva vida cada any si se suma el temps que romanen en les retencions. Però no és només una qüestió de temps: en els embussos es consumeix més combustible i, per tant, s’allibera una major quantitat de gasos contaminants a l’atmosfera i, a més, el nerviosisme i l’ansietat que generen a molts conductors es tradueixen en majors probabilitats de sofrir un contratemps.

Per això, t’oferim unes indicacions que podran ajudar-te a evitar-los.

Sortides esgraonades

És una recomanació que hem escoltat des de fa dècades. I el que vol dir bàsicament és que has d’evitar les hores més habituals en els desplaçaments. Viatjar a l’alba, al migdia o a la nit és anar en contra de l’embús, encara que si tries la nit per a viatjar, extrema les precaucions, ja que hi ha menys visibilitat i pots tenir més cansament. Planifica més parades. A canvi tindràs una densitat de trànsit molt baixa.

Planifica la teva ruta

Sovint introduïm el nostre destí en els navegadors i ens conformem amb la ruta més ràpida sense explorar altres alternatives. No obstant això, un pla B pot ser la nostra gran salvació per a no romandre durant massa temps embussats.

La tecnologia, al rescat

Deixa’t ajudar pels mitjans tecnològics. Internet, navegadors, telèfons intel·ligents… Existeixen centenars d’aplicacions a través de les quals informar-se del trànsit que ens trobarem.

Tingues en compte la meteorologia

Encara que vagis en el cotxe, les previsions meteorològiques també t’afecten. Una intensa tempesta amb pluja pot convertir-se en un impressionant embús quan els cotxes disminueixin la seva velocitat davant les condicions climàtiques adverses. Existeixen moltes aplicacions que ofereixen previsions meteorològiques, fins i tot per franges horàries dins d’un mateix dia.

