Com evitar l’acidesa d’estómac

Són moltes les persones que pateixen acidesa estomacal. Es tracta d’una irritació de l’esòfag causada per l’acidesa de l’estómac. Hi ha molts consells i remeis naturals per a alleujar aquests símptomes tan molestos que sofreixen milers de persones.

En primer lloc, has de saber quins són alguns dels aliments que produeixen l’acidesa d’estómac per a intentar evitar-los en la seva gran majoria.

Per això, evita prendre begudes alcohòliques, begudes amb cafeïna, begudes carbonatades, xocolata, sucs, fruites àcides, aliments greixosos, picant, tomàquet, menta, ceba crua, all, pebre i vinagre.

Però, no sols aquests aliments provoquen acidesa. Per exemple, si mantenim l’estómac buit durant molt de temps o us salteu l’esmorzar, podeu sofrir aquests símptomes. Les persones embarasses o amb obesitat són més propenses a sofrir-ho.

Però, com es pot evitar l’acidesa?

Pren bicarbonat de sodi.

La camamilla ens ajudarà a millorar la digestió.

El suc d’àloe vera redueix la inflamació de l’estómac. Prendre-ho abans dels menjars.

Una infusió de canyella alleugereix els símptomes.

El gingebre és un dels remeis més antics per a aquest problema.

Plàtan, que actua com un antiàcid natural.

Xiclet, mastegar-ho fa que disminueixi l’acidesa pel fet que segrega més saliva i actua de protector natural.

Regalèssia masticable, ajuda gràcies a les seves propietats calmants d’estómac.

