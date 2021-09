Com evitar els accidents de trànsit

Alguns dels accidents de trànsit que es produeixen no poden evitar-se perquè provenen de motius externs al conductor com el mal estat de la calçada, la projecció d’articles que provenen de l’exterior o la intromissió d’animals tant enmig de la carretera com a l’interior de l’automòbil (insectes). No obstant això, les estadístiques de la Direcció General de Trànsit d’Espanya indiquen que la majoria de sinistres es produeixen en carreteres secundàries on no existeix separació de carrils i on la visibilitat és menor, i fruit de males conductes tant de l’automobilista com dels seus acompanyants. És per això que hem d’extremar les precaucions i seguir de manera estricta tant les velocitats marcades com la resta de normativa de trànsit.

La falta d’atenció del conductor a causa de l’ús del mòbil, el GPS o la ràdio, circular amb taxes altes d’alcohol i droga o el cansament, estan entre les causes més freqüents de la majoria dels accidents.

Alguns per tant dels consells que hem de seguir serien:

– No manipular cap aparell electrònic mentre s’està conduint.

– Parar cada 200 km (o unes 3 o 4 hores) per a descansar. Fins a set vegades s’incrementa la possibilitat d’un accident quan estem cansats.

– Mantenir la distància de seguretat amb altres vehicles, i especialment amb motoristes i ciclistes, ja que ells són més vulnerables.

– Evitar l’efecte elefant. Així denomina la DGT a la projecció d’objectes que no han estat degudament subjectats tant en el maleter com en els seients i que es desplacen en produir-se una frenada brusca.

– No marcar-se un horari d’arribada i fer les parades que es considerin necessàries.

– Conduir preferentment de dia per a una millor visibilitat. La major part dels accidents es produeixen a la tarda i a la nit.

– No agafar el cotxe en cas d’haver begut o quan s’estan prenent medicaments que produeixen somnolència. El 40% dels morts passaven la taxa d’alcohol permesa.

– Circular en la mesura que sigui possible per autopistes i autovies, ja que són més segures.

– Realitzar una revisió completa del cotxe abans d’iniciar un viatge llarg, sobretot fent una especial atenció als sistemes de frenat i enllumenat.