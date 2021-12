Com estalviar gasolina si vas amb moto

És important tenir amb compte diferents mesures si volem estalviar combustible i alhora a la nostra butxaca i al medi ambient quan circulem amb motocicleta. Compartim alguns consells per estalviar benzina si anem en moto:

Conduir a punta de gas. El més adequat per a estalviar gasolina amb la moto és no obstinar-se a anar gas a fons amb ella, sinó “a punta de gas”, girant l’accelerador solament el just.

No escalfar el motor una estona abans d’arrencar. La majoria estan llestes per a poder arrencar a l’instant de posar-les en marxa. Això millora l’eficiència de la combustió i l’eficiència d’economia de gasolina.

Portar la moto en baixes revolucions. Es notarà de manera significativa com baixa el consum i, per consegüent, s’estalvia en carburant. Ara bé, es tracta de buscar un equilibri entre revolucions i marxes, dins de la suavitat de conducció.

Usar la roba adequada. És preferible utilitzar un equipament tècnic que amb roba normal. Portar una caçadora adequada i ajustada fa consumir menys combustible, perquè una jaqueta oberta que onegi al vent frenarà el motor. Fer servir un casc lleuger també ajudarà a disminuir el pes i frenar la despesa.

Triar bé la ruta. Hi ha desplaçaments en els quals no es pot triar el camí, però quan sigui possible, sempre estalvia més gasolina conduir per una carretera pavimentada que per un camí de grava o terra. També s’ha de pensar el trajecte en funció del trànsit, perquè en les hores punta s’estalvia combustible si es va per autovia, en lloc de perdre temps i diners a la meitat d’un embotellament.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat