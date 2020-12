Com ens pot ajudar el pa de sègol en la nostra alimentació

El pa és un aliment essencial en la nostra dieta, no obstant això, el seu alt contingut calòric ens obliga a vegades a pensar en altres opcions, sobretot en el cas de persones sense molta activitat física, en aquelles d’edat avançada o per a qui es planteja una dieta d’aprimament. Per a tots aquests casos, el pa de sègol és una de les millors alternatives.

De color fosc, textura més densa i un sabor una mica més amarg, es presenta aquest pa, denominat també pa negre. Una varietat de pa realitzat amb farina de sègol en lloc de farina de blat i molt més durador que el pa tradicional. La major producció es realitza a l’Europa de l’Est i Rússia, i en els últims anys s’ha fet molt popular, per ser un dels més aconsellats per a baixar pes i degut als seus múltiples beneficis.

Vegem-ne alguns d’ells:

– Prevé les pedres biliars, reduint la probabilitat de sofrir càncer de còlon. Això es produeix per l’impacte de la fibra de sègol en el nostre procés digestiu.

– El seu consum s’ha associat al descens d’asma en nens. Segons estudis científics, aquesta reducció pot arribar fins al 60%.

– Disminueix la pressió arterial.

– Regula la flora intestinal i el colesterol.

– Evita les varius, perquè estimula la circulació sanguínia gràcies al seu alt contingut en àcid linoleic, un àcid beneficiós pel nostre organisme i que ajuda a flexibilitzar els vasos sanguinis.

– Afavoreix la concentració.

– Permet una millor digestió, per la qual cosa redueix els gasos.

– Proporciona més sacietat que el pa blanc.

– És menys calòric que els pans fets de blat, per la qual cosa és un aliment recomanat en les dietes. De fet, uns 100 grs d’aquest pa, conté tan sols 3,3 grs de greix.

– Té un alt contingut en fibra, motiu pel que evita el restrenyiment i promou el moviment intestinal.

– Posseeix vitamina B, i molts minerals, entre els que destaquen el ferro, el manganesi, el fòsfor i el zinc.

– Disminueix la hipertensió per la seva acció fluïdificant.

– És apte per a diabètics, perquè la seva absorció de carbohidrats és lenta, ajudant a mantenir els nivells de glucosa

Per Eva Remolina