Vídeo compartit al YouTube, del compte HumorUnKnown

És veritat que és un tema força explotat en aquesta secció, però, és que al “Naufragant per la xarxa”, com a la gran majoria de mortals, ens fa riure molt quan són els altres els que pateixen alguna trompada: caigudes, relliscades, ensopegades… Vaja, que riem quan és la resta i no nosaltres quan fan el ridícul.

Per a aquesta setmana portem una nova entrega de patacades i altres “accidents” que, segur, ens despertaran algun somriure. En aquesta ocasió és un vídeo compartit al YouTube, del compte HumorUnKnown. Play al vídeo!!!