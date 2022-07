Com ens afectarà la decisió del BCE d’apujar els tipus d’interès?

El Banc Central Europeu (BCE) ha apujat aquest dijous els tipus d’interès mig punt percentual, fins al 0,5%. Aquesta és la primera pujada de tipus que aplica des del 2011. El director general d’Andbank Asset Management, Xavier Torres, ens explica com pot afectar els ciutadans aquesta decisió. Els efectes immediats, destaca, es veuran en les hipoteques, ja que es reflectirà un augment de la quota.

Però en contrapartida, considera que aquesta decisió del BCE tindrà un impacte en els preus, que baixaran, tot i que adverteix que no serà d’avui per a demà sinó que caldrà esperar uns mesos.

Torres recorda que si aquesta mesura és l’encertada “en els propers sis, set mesos hi haurà una baixada de la pressió de la inflació” que es repercutirà en els preus i afegeix que ja des de finals de juny “hi ha hagut una correcció important dels preus del petroli” i que alguns materials també han rebaixat el seu cost, com el coure o el blat. Per tant, és previsible que de manera global hi hagi una rebaixa, però incideix que caldrà esperar uns mesos perquè això tingui un efecte.

En contrapartida, tots aquells que tinguin una hipoteca a tipus variable veuran com “si segueix aquesta tendència” quan els toqui renovar-la “els sortirà més cara”. De fet, recorda que els tipus d’interès ja fa dies que estan pujant i que, per tant, tots aquells que ja han hagut de fer la renovació s’han vist afectats pels augments.

Ara, el que és previsible, és que aquests increments continuïn i es pugui acabar l’any amb un 1,25 o un 1,5%. “Aquí els guanyadors serien els que van fer una hipoteca abans a tipus fix i van tancar un preu bo”, considera, però, també recorda que la gran majoria aposta pel tipus variable i aquests veuran incrementats els costos.

L’expert també valora que finalment la pujada hagi estat del 0,5% en lloc del 0,25% i subratlla que va ser una sorpresa i més tenint en compte la situació política a Itàlia, que feia preveure que finalment la pujada fos del 0,25%. De totes maneres destaca que el BCE actués, ja que “tothom esperava que ho fes” i més veient que la reserva federal nord-americana ja portava diferents pujades mentre a Europa no es prenia aquesta decisió.