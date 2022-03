Com eliminar les males herbes hivernals?

És cert que, durant l’hivern, els dies curts i les baixes temperatures conviden a fer un menor ús del jardí. Però això no implica que l’abandonem. Cal mantenir-lo i tenir-ne cura perquè quan arribi el bon temps, llueixi novament amb el màxim esplendor.

A continuació, destaquem alguns consells de caràcter generalista que es poden efectuar durant l’hivern per a la cura del nostre jardí en relació amb les males herbes que poden aparèixer al jardí durant aquests mesos.

Com es pot observar, cada estació de l’any va acompanyada d’una sèrie de plantes, les anomenades males herbes, pròpies del moment.

No ens recordem d’elles, fins que amb el seu clima natural comencen a germinar i a competir amb les plantes pròpies del jardí.

Si neixen de forma aïllada, n’hi haurà prou amb arrencar-les d’arrel, a mà o amb una eina de mà com, per exemple, una simple aixada. No fa falta arrencar-les només germinar, podem deixar-les créixer una mica i fer-ho quan encara no s’ha establert el seu sistema radicular amb força. Això ens permet que en una sola acció eliminem moltes males herbes alhora.

En el cas de zones de gespa, podem recórrer a l’aplicació d’herbicides, per descomptat selectius, tret que el vulguem aplicar en àrees on no hi ha vegetació. En el cas d’herbicides selectius i en zones amb gespa, utilitzarem un de fulla apropiada per a cada cas.