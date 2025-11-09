Com eliminar les bosses dels ulls: remeis naturals i mèdics

Un ull amb una bossa pronunciada (Getty Images)
Les bosses sota els ulls són una de les preocupacions estètiques més habituals, sobretot a mesura que passen els anys. Tot i que sovint no estan relacionades amb cap problema de salut greu, poden donar una aparença de cansament o envelliment prematur que moltes persones volen corregir. A continuació, repassem les causes més freqüents, així com les opcions per a reduir o eliminar les bosses, des de remeis naturals fins a tractaments mèdics i estètics.

Les bosses es produeixen per una combinació de factors, entre els quals destaquen:

  • Envelliment natural: la pell i els músculs perden elasticitat, i el greix orbital tendeix a desplaçar-se cap avall.

  • Retenció de líquids: molt habitual al matí, després de dormir o per excés de sal a la dieta.

  • Herència genètica: hi ha persones predisposades a tenir bosses des de joves.

  • Estil de vida: falta de son, estrès, tabaquisme o consum excessiu d’alcohol.

  • Al·lèrgies i problemes mèdics: poden causar inflamació i congestió a la zona ocular.



No eliminen les bosses de manera definitiva, però redueixen la inflamació i milloren l’aparença de la pell:

  • Descans adequat: dormir entre 7 i 8 hores diàries és essencial.

  • Compreses: aplicar-hi culleretes fredes, rodanxes de cogombre o compreses amb te verd ajuda a desinflar la zona.

  • Massatges suaus: estimular la circulació amb massatges lleugers al voltant dels ulls.

  • Hidratació i dieta equilibrada: beure prou aigua i reduir el consum de sal i alcohol.

  • Protecció solar: utilitzar ulleres de sol i cremes amb SPF per a evitar l’envelliment prematur de la pell.



Quan les bosses són persistents i els remeis naturals no són suficients, hi ha alternatives:

  • Cremes i sèrum amb ingredients actius: productes amb cafeïna, àcid hialurònic, retinol o vitamina C poden millorar la textura de la pell.

  • Farciments amb àcid hialurònic: injectats per a suavitzar la transició entre la parpella i la galta, reduint l’efecte d’ombra.

  • Làser i radiofreqüència: milloren la fermesa de la pell i estimulen la producció de col·lagen.

  • Pílings químics suaus: ajuden a millorar la qualitat de la pell al voltant dels ulls.

  • Blefaroplàstia (cirurgia de parpelles): és la solució més definitiva, ja que elimina o redistribueix el greix i la pell sobrant.

