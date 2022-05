Com eliminar la floridura de casa sense tòxics

La floridura és un tipus de fong, que sol estar en l’aire i en les zones humides i fosques, i en la llar són tant un problema estètic com de salut.

Molts tipus de floridura que creixen en les parets i altres llocs de la casa poden ser tòxics. El problema s’agreuja encara més si utilitzem a més productes per a llevar la floridura de les parets que també són tòxics.

L’anomenada floridura negra, una de les més habituals en els habitatges amb condicions d’humitat i temperatura elevades, pot provocar malalties pulmonars i sinusitis al·lèrgica, entre altres. Per això, mantenir la casa lliure d’humitats és una forma de prevenció de malalties.

Hi ha tres ingredients naturals molt efectius per a eliminar la floridura. El primer l’oli d’arbre de te, el segon és l’extracte de llavor d’aranja i, finalment, el vinagre.

El vinagre és, amb diferència, el més barat i accessible. L’oli d’arbre de te és car, però és un fungicida d’ampli espectre. El problema és que desprèn una olor molt forta, però que es dissipa en uns pocs dies. L’extracte de llavor d’aranja també és car, no té olor i té altres utilitats per a la salut.

Oli d’arbre de te

És el més efectiu. Podem fer la següent dissolució: 2 culleres de cafè d’oli d’arbre de te en 2 tasses d’aigua. Barregem i col·loquem el líquid en una ampolla d’esprai. Ruixa la mescla sobre l’àrea afectada i no s’ha d’esbandir.

Extracte de llavor d’aranja

Aquest producte per a llevar la floridura és bastant efectiu. El prepararem en la següent proporció: 20 gotes d’extracte de llavor d’aranja en 2 tasses d’aigua. Barregem els ingredients en una ampolla d’esprai. Ruixem les àrees afectades i llest.

Vinagre

El vinagre pur és barat i mata al 80% de les floridures que poden créixer en les nostres llars. Per a això cal utilitzar vinagre d’alcohol blanc, és a dir, el vinagre que no té cap color, i es coneix com a vinagre de neteja.

Per Tot Sant Cugat

Font: ecocosas.com