Com donar-los un nou look a les teves parets?

Si vols un canvi en la teva llar, però encara no decideixes per on començar, no ho pensis més! Comença per les parets. Aquests espais són aptes per a qualsevol transformació i modificació, ja que per més petita que sigui pot representar un gran canvi.

Hi ha una sèrie d’idees per a iniciar un bon projecte en aquest sentit, sense que representi una gran inversió en temps i diners.

Una de les accions més simples i fàcils de fer és canviar el color de les parets. Aquí és on s’obre un món de possibilitats, perquè pots canviar el color de totes les parets d’un espai o pintar-ne una de sola per a fer un contrast; pots combinar colors o amb aquests crear formes com a figures geomètriques o línies, fins i tot, posar-li una mica de textura usant el corró adequat.

Demana consell a especialistes a l’hora de triar el color i els accessoris per a aplicar la pintura; considera l’ús i la llum de l’habitació per a prendre la millor decisió.

Si el color de les teves parets t’agrada, però les sents molt buides, llavors intenta fer figures o patrons sobre elles. Imprimeix en les teves parets diverses formes que facin joc amb els teus espais i mobles, com un arbre a la teva sala, una imatge al·lusiva a elements de la cuina per a aquest lloc o decorar l’habitació dels nens amb els seus personatges favorits.

Ara, si el que vols és un canvi radical, opta pels revestiments, que amb les seves textures i combinacions transformen el lloc on són col·locats. És comú que els vegis a les sales o llocs de reunió, però pots usar-los també a les habitacions i els banys. Tens moltes opcions, des de murs ceràmics, taulells i sanefes; fins a panells i malles de fusta i pedres per a instal·lar.

Les parets són molt importants, perquè li brinden a la teva llar àrees definides, privacitat i suport, així que si les inclous en la decoració li donaran un major protagonisme a l’estil dels teus espais.

Per Tot Sant Cugat

Font: Mujerde10.com