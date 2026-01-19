Com desinfectar i netejar correctament el lavabo

A la llar, mantenir el lavabo net i desinfectat no només és una qüestió d’estètica, sinó també de salut. El bany és un dels espais de la casa on s’acumulen més bacteris i humitat, per això és fonamental incorporar una rutina de neteja regular i efectiva. A continuació t’expliquem com fer-ho pas a pas.
1. Preparació abans de començar
Abans de posar-t’hi, ventila bé el bany obrint la finestra o encenent l’extractor. Posa’t uns guants de goma per a protegir les mans dels productes químics i retira les tovalloles, catifes i objectes personals del lavabo per a treballar amb més comoditat.
Material necessari:
- Guants de neteja
- Draps de microfibra
- Esponges o raspalls
- Producte desinfectant (lleixiu, vinagre blanc o desinfectant específic per a banys)
- Detergent multiús
- Paper de cuina o tovalloles de paper
2. Neteja del vàter
Comença pel vàter, que és el punt més crític.
- Interior: Aboca un producte desinfectant dins la tassa i deixa’l actuar uns minuts. Després, frega bé amb l’escombreta, arribant fins a sota la vora, i tira de la cadena.
- Exterior: Neteja el seient, la tapa i la base amb un drap humit amb desinfectant. Recorda no utilitzar el mateix drap per a altres superfícies!
3. Pica, aixetes i mirall
Aplica detergent o vinagre diluït a la pica i les aixetes. Frega amb una esponja suau per a eliminar la calç i les taques de sabó. Esbandeix i asseca amb un drap de microfibra per a donar brillantor. Per al mirall, usa un producte per a vidres o una barreja d’aigua i vinagre: evita les marques passant-hi paper de cuina o un drap que no deixi pelussa.
4. Banyera o plat de dutxa
Ruixa les superfícies amb un netejador desincrustant o vinagre escalfat. Deixa actuar uns minuts i frega les zones amb restes de sabó o floridura. Esbandeix amb aigua calenta i asseca per evitar marques.
5. Terra i tocs finals
Neteja el terra amb un fregall o pal de fregar i un desinfectant adequat. Presta especial atenció a les zones al voltant del vàter i sota la pica. Finalment, col·loca de nou les tovalloles netes i els objectes personals.
Una alternativa als productes químics
Si prefereixes evitar productes químics forts, pots preparar una solució casolana amb vinagre blanc, bicarbonat de sodi i aigua calenta. És efectiva, econòmica i respectuosa amb el medi ambient.