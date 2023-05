Com decorar un passadís fosc i canviar el seu aspecte

Un passadís amb molta claror (iStock)

Si la teva casa té passadissos llargs, és possible que sigui fosc, per la manca d’il·luminació, donant un aspecte poc estètic. Per sort, hi ha algunes maneres de decorar un passadís fosc i canviar el seu aspecte amb relativa facilitat.

El primer és augmentar la lluminositat del passadís. En aquest cas, el truc d’usar un mirall gran mai falla, ja que reflecteix la llum i la reparteix per tota l’estada. Això sí, assegura’t de col·locar-lo enfront d’una finestra perquè reflecteixi suficient llum. També hauries de millorar la il·luminació artificial, col·locant una llum més càlida i també algun llum supletori.

El color del passadís també és important i sempre hauria de ser blanc en passadissos foscos i estrets.

Un altre bon truc visual és utilitzar quadres per a donar-li verticalitat. Pots fer servir fotos amb marcs allargats i fotos a color per a “encendre” l’estada. Si el sostre és massa alt, podries emprar marcs horitzontals més amples que alts.

Estaria bé afegir algun objecte que li atorgui personalitat. Si tens suficient espai, pots col·locar un petit banc o algun moble en el rebedor.

També pots optar per vinils, que n’hi ha per a tots els gustos, i que milloren l’estètica del passadís i el fan més acollidor.