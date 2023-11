Com decorar la casa amb plantes sense flor a la tardor

Un pom d’espígol (iStock)

Durant la primavera i l’estiu és molt fàcil decorar la casa amb plantes i flors. Però, quan ens trobem a la tardor, la cosa es complica, ja que és molt més difícil mantenir-les en bon estat degut al fred, a la humitat i a la menor quantitat d’hores de llum. Compartim quines són les millors plantes sense flor per a decorar la teva casa en aquesta època de l’any.





Plantes aromàtiques

Les plantes aromàtiques, no sols posaran una pinzellada de verd a la teva terrassa o en qualsevol espai interior de la teva llar. També impregnaran l’aire amb la seva frescor i la seva aroma. Però, quines són les millors per a la tardor? En concret, podem citar quatre molt interessants:

Espígol -o Lavanda-. No desenvolupa flors, sinó espigues florals de color morat intens que resulten molt atractives a la vista, i que desprenen una aroma captivadora.

Romaní. Es tracta d’una herba llenyosa perenne, el fullatge de la qual, sempre es manté verd. Si no la tales per a cuinar, acabarà desenvolupant flors porpres, roses, blaves o blanques, segons la varietat.

Farigola. Per a aquesta planta, el clima mediterrani és perfecte.

Menta. Una planta molt semblant a l’herba-sana. És perfecta per a preparar infusions i cuinar.

Totes elles requereixen molt poc manteniment. De fet, regar-les cada 3 o 4 dies serà més que suficient perquè llueixin radiants. Un altre gran avantatge és que, a més, podràs tallar les seves fulles i branques per a usar-les en la cuina, o emprar-les per a elaborar ambientadors naturals i ecològics.

I, a més, com a cinquena opció, la Monstera, és el gegant verd. Aquesta planta s’ha posat molt de moda, ja que destaca per la seva resistència, requereix molt poca llum i encara menys cures, i llueix un color verd brillant que crida l’atenció. Pot posar-se tant en interiors com en exteriors, i aconsegueix unes dimensions considerables en molt poc temps. Així, doncs, al cap de sis mesos d’haver-la plantat pot arribar a mesurar entre 45 i 50 centímetres d’altura