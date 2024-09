Com decorar el teu jardí amb grava

Un jardí decorat amb grava (AMIC)

La grava decorativa és pedra triturada disponible en diferents granulometries i colors, que varien segons el tipus de pedra, des del blanc més pur fins al negre, passant pel beix, el vermell, el verd i el gris. Les pedres més utilitzades són d’origen calcari, lava volcànica, marbre i pissarra, i es poden adquirir en sacs de diferents quantitats.

La grava ajuda a mantenir la humitat del terreny, ja que evita l’evaporació, protegeix les arrels de les plantes ja establertes i evita l’aparició de males herbes. És una molt bona opció per a plantes autòctones o amb un baix consum d’aigua.

La majoria dels àrids es poden col·locar directament sobre la terra del jardí. Però, si prens algunes precaucions, pots evitar problemes i estalviar diners:

Delimita l’espai i decideix on col·locaràs els àrids i valora si cal treballar la terra per a omplir buits o suavitzar inclinacions. La terra és més econòmica que els àrids, així que potser prefereixis utilitzar alguns sacs de terra per a estalviar en pedra.

Abans de col·locar la grava, elimina les males herbes. Pots utilitzar un herbicida o optar per mètodes més sostenibles com un cremador de males herbes.

Utilitza geoceldes o plaques estabilitzadores. Aquestes plaques retenen les pedres, evitant que es moguin, i milloren el pas dels vianants i dels vehicles. Són disponibles en diversos colors, així que escull el més similar al color de la pedra que utilitzaràs.





Per Tot Sant Cugat