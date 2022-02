Com cuidar un bonsai i que duri molts anys

Sabies que els bonsais d’autor són símbol de bona fortuna en la cultura japonesa? Tenir un bonsai porta al màxim l’art de la jardineria, ja que es tracta d’un tipus d’arbre que requereix unes cures molt específiques.

Aquesta tradició paisatgista, no obstant això, va néixer a la Xina, encara que han estat els japonesos els que l’han convertit en una autèntica disciplina dins del paisatgisme i la jardineria.

Malgrat que existeix la creença que un bonsai és un mini arbre, la veritat és que són les cures en la sembra, poda i manipulació la que permet modelar la seva aparença. Què es necessita per a crear un bonsai a casa i que perduri tota la vida?

Un bonsai exigeix una zona de bona il·luminació, sempre que sigui possible natural. D’aquí ve que es recomana mantenir-los en patis, balcons i terrasses en els quals incideixi directament el sol. Mentre més constant sigui la radiació que rep més saludable es mantindrà.

De la mateixa manera, triar la terra i el substrat adequats resultaran claus per a aconseguir l’objectiu. La terra ha de drenar convenientment a més de presentar trets de ventilació i oxigenació òptims, sense que suposi per això una pèrdua de nutrients. Per a ajudar-lo en el creixement, s’ha d’usar abonament per a bonsai ric en nutrients.

Una vegada es disposa de la terra i l’adobament correctes, s’ha de triar un test que sigui suficient perquè l’arbre respiri i creixi, però no excessiu perquè no generi impacte en veure el seu creixement. A més del reg de rigor, necessites tenir sempre les eines de bonsai per a procedir quan toqui la poda d’arrels i branques.

Quant a quins són els millors tests de bonsai, s’ha de seguir la regla que la profunditat ha de ser igual al diàmetre del tronc en la seva base quan està arran de terra. En el cas dels tests ovalats, es prendran els 3/4 com a mesura de referència, i en les rodones, 1/3 de l’altura de l’arbre.