Com cuidar la roba de llit

La roba de llit potser no rep tanta cura a casa com la roba de vestir. Solem rentar i guardar sense tenir en compte alguns detalls que la faran durar més temps. A més, que sent la roba del lloc on descanses ha d’estar sempre a punt, quant a comoditat i higiene.

Sempre hem de tenir en compte que la roba de llit nova, com qualsevol peça, ha de rentar-se abans del primer ús. Aquesta ha de ser una rentada lleugera. Com les peces, en posar-se en venda, solen ser tractades perquè tinguin bona aroma, i perquè no perdin forma, en rentar-les llevarem aquests residus fàcilment.

Es recomana canviar els llençols cada setmana. El millor és tenir diversos jocs de llençols a punt, per a poder canviar-los amb comoditat. És important que es rentin sempre en aigua a temperatura ambient. Amb l’aigua calenta constant, es danyen fibres i els elàstics es van deteriorant.

Quan es tracta de roba de llit blanca, la cura és més exigent. Pot tacar-se o esgrogueir-se. En tots dos casos, cal col·locar la roba en un recipient amb aigua calenta, suc i la pela d’una llimona. No sols traurà taques, també els deixarà una agradable aroma. Tampoc cal planxar la roba de llit. Si tu no acostumes a fer-ho, només doblega-la bé i guarda-la immediatament