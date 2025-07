Com cuidar la planta de jade

Una planta de jade (Getty images)

La planta de jade (Crassula ovata) és una de les plantes suculentes més populars i apreciades a tot el món. Coneguda també com a arbre de la fortuna o arbre dels diners, aquesta espècie originària de Sud-àfrica és famosa per la seva resistència, la seva bellesa i la seva simbologia de prosperitat i bona sort. Sovint es regala en inauguracions de negocis o cases com a desig de riquesa i èxit.

Es caracteritza per tenir fulles carnoses, rodones i de color verd brillant, que poden adquirir tons vermellosos si s’exposen a la llum solar directa. El seu tronc gruixut i llenyós li dona una aparença d’arbre en miniatura, fet que la fa molt apreciada en el món del bonsai.

En condicions òptimes, pot produir petites flors blanques o rosades a l’hivern, tot i que aquest fenomen és més freqüent en plantes madures.

La planta de jade necessita molta llum per a créixer bé. El millor és col·locar-la en un lloc on rebi llum solar directa durant almenys unes hores al dia. En interiors, una finestra orientada al sud és ideal.

Com que és una suculenta, la planta de jade tolera millor la sequera que l’excés d’aigua. És recomanable regar-la només quan el substrat estigui completament sec.

Prefereix temperatures entre 15 i 24 °C, i no tolera el fred extrem. Durant l’hivern, és important mantenir-la en un lloc on la temperatura no baixi dels 10 °C.

La planta de jade es pot propagar fàcilment per esqueixos de tija o fulla.