Com crear un jardí vertical a la terrassa

Un jardí vertical (iStock)

Gaudir d’un jardí vertical a la terrassa és una manera de tenir contacte directe amb la naturalesa a casa i crear un espai relaxant i acollidor. Els jardins verticals tenen molts avantatges, tant per a la salut i benestar de qui els gaudeixen a la seva casa, com per a cuidar el medi ambient.

Per a crear un jardí vertical a la terrassa necessitaràs:

Suport i estructura per a conrear les plantes. Pots utilitzar una gelosia o qualsevol element que permeti subjectar els tests de les plantes de manera vertical.

Pots fer servir tests convencionals o altres recipients reciclats que tinguin forats per al drenatge. És necessari que no pesin molt per a poder penjar o fixar a l’estructura.

Per al substrat de les plantes, has de triar els que retinguin la humitat, però que no s’entollin, com la molsa, o la fibra de coco. Es recomana usar un sistema de reg per degoteig per a conrear les plantes als jardins verticals.

També és recomanable triar plantes que no creixin molt en altura, i que siguin resistents al sol i al vent, i no necessitin molta aigua.

Per al muntatge del jardí vertical necessites eines i materials com: tisores, filferro, grapes, caragols, i qualsevol altre material per a subjectar els tests a l’estructura.





