Com crear un jardí pet friendly

Un gos i un gat jugant pel jardí (AMIC)

Un jardí pet friendly assegura que els animals de la llar puguin gaudir amb seguretat. Per a començar, un camí pavimentat amb materials resistents com la pedra, el porcellànic o el formigó és la millor opció, ja que són superfícies duradores que eviten el desgast per urpes i el deteriorament pel clima. A més, és fonamental reservar una zona de gespa natural com a espai de joc; la gespa artificial no és recomanable si tendeixen a mossegar-la.

Dissenyar una àrea específica, on puguin pixar o excavar, ajuda a canalitzar els seus instints de forma controlada. A l’hora de moblar, tria peces de metall, fusta o fibres naturals, evitant tèxtils que són fàcils d’esgarrapar o trencar.

També es recomana protegir els troncs dels arbres amb materials com el metall o la fusta, per a evitar que esdevinguin objecte de rascades constants.

Amb aquests consells, el jardí es converteix en un espai segur per a tots i amb un disseny que evita danys i problemes amb les mascotes. Així, les zones exteriors es transformen en un lloc de joc i gaudi tant per a les persones com per als animals.

Si vols oferir encara més comoditat a les teves mascotes, considera afegir zones d’ombra on es puguin refugiar en dies de molta calor. Els tendals, pèrgoles o, fins i tot, arbres ben ubicats poden proporcionar-los un espai fresc i confortable.





Per Tot Sant Cugat