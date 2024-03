Com conservar la carn a la nevera amb garanties

Un tall de carn ben conservat a la nevera (AMIC)

Conservar la carn adequadament a la nevera és crucial per a garantir la seva seguretat alimentària i mantenir la seva frescor per més temps. En aquest article, et deixem alguns consells per a conservar la carn en la nevera de manera segura.

Temperatura: Mantingues la temperatura de la teva nevera a 4°C o menys. Les temperatures fredes ajuden a frenar el creixement bacterià i a mantenir la carn fresca per més temps.

Embolcall adequat: Embolica la carn en paper d’alumini, paper encerat o paper film abans de col·locar-la en la nevera. Això ajuda a evitar la contaminació creuada.

Emmagatzematge per separat: Emmagatzema la carn crua en la part més baixa de la nevera per a evitar que els sucs degotin sobre altres aliments i contaminin altres productes.

Recipients hermètics: Si és possible, guarda la carn en recipients hermètics per a evitar l’exposició a l’aire i la contaminació creuada.

Congelació: Si no tens pensat consumir la carn dins dels pròxims dies, considera congelar-la.

Descongelació segura: Si necessites descongelar carn, fes-ho en el refrigerador o en el microones en lloc de deixar-la a temperatura ambient.

Olor i aparença: Si la carn té una olor desagradable o una aparença estranya, rebutja-la. Aquests poden ser signes que la carn s’ha fet malbé.





Per Tot Sant Cugat